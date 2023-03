La Russie veut son smartphone maison, mais elle risque d'avoir beaucoup de mal à tenir le pari

Si l'ambition est présente, les chances de voir l'initiative fonctionner sont faibles. L'annonce intervient en effet au moment où Google déploie le blocage des applications Android payantes en Russie, et ce n'est qu'un obstacle supplémentaire. En effet, Google pourrait ne pas l'entendre de cette oreille et ne pas laisser HKK utiliser la licence complète selon Jan Stryjak, directeur associé en analyse chez Counterpoint Research.

De plus, la concurrence venue de Chine est extrêmement rude, avec des appareils peu coûteux, fonctionnels et surtout disponibles. La Russie échange librement avec son voisin, et autant dire qu'en matière d'expertise, d'infrastructures, de partenariats commerciaux mondiaux et de main-d'œuvre, la Chine écrase la Russie.

Difficile alors d'imaginer que HKK puisse décemment rivaliser en lançant une production majoritairement locale, d'autant que la fabrication des composants et mondialisée, et que la Russie est actuellement isolée en raison de divers embargos. Des projets existent et de nombreuses entreprises cherchent à obtenir des subventions, mais le retard technologique est si important qu'il faudrait des années pour que la Russie se mette au niveau et acquière un poids suffisant, selon les analystes.

« Honnêtement, et pour autant que je sache, cela ressemble à un coup de pub », a déclaré Karen Kzaryan, directrice générale et fondatrice de l'Internet Research Institute au micro de Wired.

HKK sera probablement en mesure de fabriquer les smartphones et les tablettes annoncés, mais les observateurs pensent qu'il ne pourra s'agir que d'appareils bas de gamme, dotés de puces chinoises moins performantes que celles qu'on retrouve habituellement dans nos terminaux. En l'état, difficile d'imaginer que les utilisateurs russes se tournent vers ces appareils, dont les prix de vente devraient se situer entre 130 et 400 dollars.