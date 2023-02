Mais pourquoi YouTube fait-il rebooter les Pixel de Google

Sur Reddit, plus de 350 commentaires font état de ce problème, et seule cette vidéo tirée du film Alien poserait un problème. Certains ont essayé de lire le clip avec un autre lecteur, ReVanced, avec le même résultat et le même redémarrage à l'arrivée.

D'autres ont testé la lecture de la vidéo sur d'autres modèles Android récents, comme un Samsung Galaxy S23, et rien d'anormal ne s'est produit. Les possesseurs de Google Pixel peuvent également lire la vidéo depuis un navigateur installé sur leur smartphone sans difficulté. L'erreur viendrait donc bien de l'application YouTube.

Comme le rappelle Wccftech, une même histoire était apparue il y a environ deux ans avec des fonds d'écran qui, une fois paramétrés dans le téléphone, provoquaient des redémarrages en série sur plusieurs modèles Android.

Google n'a, pour le moment, pas communiqué sur ce problème, toutefois minime, et proposera peut-être un correctif à travers l'une de ses mises à jour régulières de l'application YouTube.