Nest Doorbell : la nouvelle sonnette connectée de Google est pleine de bonnes idées

Cette nouvelle Nest Doorbell filaire dispose d'un capteur 1,3 mégapixel qui permet d'enregistrer des images en haute qualité, HDR qui plus est, avec la possibilité de profiter de trois heures d'historique dans le Cloud sans surcoût. Ceux qui souhaitent profiter de fonctionnalités étendues (enregistrement continu, reconnaissance faciale…) devront cependant s'abonner à Nest Aware.

On retrouve également la détection intelligente des personnes, des colis et des véhicules ainsi que la possibilité de créer des zones de détection. Il est également possible de converser en direct avec les visiteurs, mais aussi via des messages pré-enregistrés. Par ailleurs, l'entreprise affirme que le produit a une empreinte carbone plus faible que le modèle précédent et qu'il est fabriqué à partir de 43 % de matériaux recyclés.