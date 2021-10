Google Nest lance deux nouveaux modèles de caméras de surveillance filaires

L'ensemble de la gamme a été conçu avec le même design épuré et la volonté de répondre à différentes contraintes d'installation. Les trois modèles de caméras fonctionnent avec l'application Google Home et partagent les mêmes caractéristiques principales : enregistrement vidéo en 1 080p avec HDR et vision nocturne, flux en direct 24 h/24 et 7 j/7, alertes intelligentes, zoom numérique x6…

L'historique vidéo est limité à trois heures sans abonnement Nest Aware (à partir de 5 euros), qui permet de grimper jusqu'à 60 jours d'historique. En cas de coupure Wi-Fi, les caméras s'appuient sur un espace de stockage local pour continuer à enregistrer pendant une durée allant jusqu'à une heure. Les contenus sont ensuite envoyés lorsque la connexion est rétablie. Bien entendu, les vidéos sont chiffrées (standard AES 128 bits), et un petit voyant LED s'allume lorsque la caméra est en train d'enregistrer.