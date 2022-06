Temps réel et précision à 10 mètres, Dynamic World de Google montre de quoi il est capable

Proposer des données détaillées et actualisées sur l'occupation des sols a toujours été une tâche ardue. La plupart des cartographies attribuent un seul type d'occupation du sol à une large zone terrestre (par exemple des arbres ou des constructions) en se basant sur ce qui est le plus visible sur une image satellite et/ou sur la détermination de l'occupation du sol par un expert. Le rythme de mises à jour est souvent mensuel ou annuel. Or, dans beaucoup d’endroits du globe, la réalité est à la fois plus hétérogène et plus dynamique.