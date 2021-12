Asus Republic of Gamers dévoile son nouveau routeur axé sur le jeu, le ROG Rapture GT-AX6000

Côté connectique, le Rapture GT-AX6000 met en avant deux ports 2,5 Gbps, dont un configurable en WAN ou LAN. En mode WAN, l’agrégation d’un port 2,5 Gbps et 1 Gbps offre ainsi une bande passante jusqu’à 3,5 Gbps, tandis qu’en LAN, celle-ci sera de 2 Gbps.

En matière de look, Asus a revu à la baisse le nombre des antennes extérieures amovibles, puisque ce modèle n’en compte plus que quatre (contre jusqu'à huit sur d’autres déclinaisons de la même gamme). On retrouve sur le dessus du boîtier la griffe de la société avec le logo ROG - à l’éclairage RGB configurable, évidemment.