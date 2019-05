Au tour d'Apple d'être soupçonné de partager les informations de ses clients

Neirfy / Shutterstock.com

Des informations précises seraient vendues par Apple à des sociétés tierces

Le groupe se présente comme le seul à protéger la vie privée de ses clients

Source : MacGeneration

Et si le combat que mènepour le respect de lade ses clients n'était qu'une posture ? C'est ce que semblent penser trois utilisateurs américains des produits de la marque qui lui intentent uneLes plaignants, selonaccusent Apple de «» des informations issues d'et d', son service de streaming musical. Selon eux, la société a fourni des listes à Carney Direct Marketing et SRDS, deux entreprises spécialisées dans la collecte et la revente dePlus précisément, la société fournirait les noms et prénoms de ses abonnés, leur adresse et leur sexe, en plus de leur historique d'achat sur iTunes. Ces données, compilées avec celles provenant d'autres services, permettraient à des entreprises d'obtenir des profils extrêmement précis afin de mieux cibler des campagnesDéjà en 2016, un développeur avait souligné un manquement aux engagements pris par la firme de Cupertino dans Apple Music. Les éditeurs d'applications mobiles pouvaient, sans le consentement des utilisateurs,. Apple avait rapidement réagi pour stopper cette pratique sans un accord explicite.Apple n'a pour l'heure pas répondu à ces allégations. Pourtant si l'affaire s'avérait vraie, elle pourrait nuire très sérieusement à la réputation que se donne la marque en matière de. Apple n'a de cesse de vanter la qualité de ses services et le nombre de garde-fous mis en place afin d'empêcher la