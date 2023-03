Une nouvelle couleur arrive pour deux modèles d'iPhone, que vous verrez de loin

Apple a des traditions. La firme fondée par Steve Jobs présente chaque année au mois de septembre ses nouveaux téléphones, qui en seront à la rentrée prochaine à l'iPhone 15 (et devraient définitivement perdre leur encoche). Mais l'arrivée du printemps, le géant de la tech aime aussi à proposer une nouvelle couleur pour son flagship de l'année. Pour l'iPhone 13, c'était une nouvelle nuance de vert, alors que l'iPhone 12 avait eu droit à un écrin pourpre en plus.

Pour 2023, l'iPhone 14 fait dans les couleurs plus chaudes, puisque Apple vient de présenter un smartphone couleur jaune. Une teinte qui sera disponible pour les versions iPhone 14 et iPhone 14 Plus, alors que la déclinaison plus puissante iPhone 14 Pro gardera ses habits traditionnels. Dommage pour ceux qui voulaient le matériel le plus performant avec cette nouvelle robe !