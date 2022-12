Des iPhone 14 et 14 Pro avec des lignes bizarres sur l'écran ? Le problème serait sans solution !

Bien évidemment, ces utilisateurs insatisfaits ont contacté immédiatement le service client d'Apple pour obtenir des explications, et pourquoi pas un remplacement de leur appareil. La réponse est alors toujours catégorique : il n'y a aucun problème matériel.

Après différents tests effectués sur les iPhone 14 Pro via les outils de diagnostic, les conseillers se sont dirigés vers un possible problème logiciel. Certains d'entre eux expliquent ainsi qu'il existe bien un problème de drivers, qui devrait être corrigé prochainement via une mise à jour d'iOS.