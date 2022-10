Un nouvel iPhone SE arrive en 2023, fondé sur l’iPhone XR de 2018

Ce passage du châssis de l'iPhone 8 à celui de l'iPhone XR va permettre d'intégrer une surface d'affichage plus étendue. Limité à 4,7 pouces jusqu'à présent, l'iPhone SE disposerait ainsi d'un écran de 6,1 pouces, plus en accord avec les standards du moment.

Comme toujours avec cette gamme, l'iPhone SE 4 aura droit à une puce bien plus récente que le design de l'iPhone dont il est inspiré. S'il sort bien l'année prochaine, on peut donc s'attendre à le voir embarquer un SoC A15 Bionic, qui propulse tous les modèles de la série iPhone 13 ainsi que les iPhone 14 et 14 Max.

C'est sur la photographie qu'Apple devrait réaliser de substantielles économies en ne proposant qu'un capteur photo, sans doute de 12 MP.