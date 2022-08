iPhone 14 Pro : des fuites montrent ce qui remplacerait l'encoche... et ça ne va pas plaire à tout le monde

Ces dernières heures, l'utilisateur Twitter DuanRui a publié des photos de l'iPhone 14 Pro. On y voit vraisemblablement un prototype apparu sur le réseau social chinois Weibo. Les visuels en question s'attardent principalement sur le dispositif frontal consacré aux selfies. En effet, Apple a choisi de réduire la taille de la traditionnelle encoche et semble avoir opté pour une sorte de pastille ou pilule (c'est comme vous voulez) en plus du trou. Un look qui rappelle sensiblement celui du Huawei Mate 40 Pro.