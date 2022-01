Apple : une dangereuse vulnérabilité affecte HomeKit

Trevor Spiniolas, un chercheur en sécurité, a récemment dévoilé une vulnérabilité pouvant permettre des attaques de déni de service sur les appareils Apple sous iOS 14.7 à iOS 15.2. Surnommée « doorLock », celle-ci touche Apple HomeKit, une interface qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils connectés à partir de leurs iPhone et iPad. Si l'un d'eux se connecte à un appareil HomeKit auquel a été donné un nom très long, 500 000 caractères d’après le chercheur, cela provoque un cycle de freeze et de redémarrage du téléphone ou de la tablette. Le seul moyen de refaire fonctionner son appareil est de le réinitialiser à l’état d’usine, et donc de supprimer ses données.