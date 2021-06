Apple met fin à la production d'iPhone 12 mini en raison de ventes en berne

Selon un nouveau rapport publié par TrendForce, le cycle de vie de l'iPhone 12 mini aurait déjà pris fin. Rappelons que l'iPhone mini dispose d'un petit écran de 5,4", et que ce dernier est censé s'adresser à tous ceux qui ne veulent plus d'un smartphone XXL. Toutefois, avec un prix qui n'a rien de « mini », le plus petit des iPhone a bien du mal à convaincre…

En effet, on sait depuis quelques mois déjà que les ventes de l'iPhone 12 mini sont très loin d'égaler celles des iPhone 12 et iPhone 12 Pro . Après avoir réduit sa production en début d'année, Apple aurait donc décidé de stopper complètement la conception de son petit iPhone.