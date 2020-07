Amazon : une mise à jour pour les Echo Buds, concernant un problème de surchauffe

La crise sanitaire et le confinement lié à la pandémie de COVID-19 aura poussé de nombreux particuliers et professionnels à s'équiper pour le télétravail… Et à acheter un nouvel ordinateur. Apple, qui avait déjà profité d'une hausse notable des ventes de ses Mac (+ 36 % mondialement), s'attend visiblement à ce que cette tendance se poursuive.