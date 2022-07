Amazon se tourne vers la santé et rachète le groupement de clinique OneMedical

One Medical est une entreprise créée en 2007 et propose à ses clients un abonnement facturé 199 dollars par mois, incluant l'accès à des maisons de soins partenaires dans 125 villes américaines, ainsi qu'à un service de téléconsultation accessible 24 h/24 via une application pour smartphone. Les consultations ne sont par contre pas prises en charge via cette souscription et sont facturées à l'assurance santé du patient.

Avec ce rachat, Amazon a l'ambition de « transformer les soins de santé et améliorer les résultats en combinant le modèle de One Medical, centré sur l'humain et alimenté par la technologie, et son équipe exceptionnelle avec l'obsession du client d'Amazon », selon les mots d'Amir Dan Rubin, le P.-D.G. de One Medical.

One Medical n'est pourtant pas encore une structure rentable, elle compte notamment une perte de 254 millions de dollars, malgré un chiffre d'affaires de 623 millions de dollars et 767 000 abonnés. L'arrivée d'Amazon et ses moyens quasi illimités devraient aider la jeune entreprise à se développer plus rapidement, tout en profitant de ses travaux en matière d'intelligence artificielle et de gestion des données.