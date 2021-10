Marre de faire les courses ? Amazon prépare un frigo qui se remplit (presque) pour vous

L’appareil reposerait sur une IA qui serait en mesure de savoir quels aliments sont toujours disponibles, ou non, et ceux dont la date de péremption arrive à son terme. En fonction des habitudes des utilisateurs et utilisatrices, elle s’assurerait qu’ils ne soient jamais en rupture de stock en passant directement commande pour les aliments qui viendront à manquer. Un système de détection qui n’est pas sans rappeler les magasins sans caisse d’Amazon Go et c’est normal. Ce frigo intelligent se baserait sur cette même technologie et serait développé depuis deux ans par les équipes qui en sont à l’origine.