AMD souhaiterait rendre les Ryzen 5000 compatibles avec toutes les cartes mères de série 300

Dans la pratique, de nombreuses marques permettent toutefois d’installer un Ryzen 5000 sur une carte mère en chipset 300 (A320, A350 et X370). En novembre dernier par exemple, Asus et Gigabyte publiaient d’ultimes mises à jour assurant la compatibilité des Ryzen 5000 sur les chipsets A320 . Mais ces supports sont officieux et d’éventuels dommages ne seraient donc pas couverts par la garantie.