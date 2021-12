AMD donnera un bref aperçu de Zen 4 au cours du CES 2022

« Concernant la génération à venir [Zen 4], je vous oriente vers le CES de janvier. Nous sommes ravis de révéler quelques détails supplémentaires à propos de nos prochains lancements de nouveaux produits qui offriront des expériences incroyables et, comme nous l'avons dit, plus tard dans l'année au fur et à mesure de nos progrès, nous partagerons davantage d'informations sur Zen 4, certaines dès le CES et d'autres tout au long de 2022. Ce sera une année très excitante pour AMD ».