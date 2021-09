LinkedIn abandonne les stories, la surprise est à son comble

Les stories ne sont toutefois pas adaptées à toutes les plateformes et après Twitter, qui a abandonné ses Fleets le 3 août dernier, c'est au tour de LinkedIn de jeter l'éponge et d'annoncer l'arrêt de cette fonctionnalité dès la fin du mois de ce mois de septembre.

Pour justifier cette décision, le réseau social explique que ses utilisateurs ne sont pas réceptifs à ce type de publication qui s'efface au bout de 24 heures et préfèrent un format de vidéos plus classique disponible sur le long terme.

« Il s'avère que vous voulez créer des vidéos durables qui racontent votre histoire professionnelle d'une manière plus personnelle et qui mettent en valeur à la fois votre personnalité et votre expertise », ajoute Liz Li, Responsable produit chez LinkedIn.

Les stories ne sont toutefois pas mortes, notamment sur les réseaux sociaux utilisés par un jeune public comme Instagram ou Snapchat, où leur succès ne se dément pas après plusieurs années et sont aujourd'hui au cœur de l'expérience utilisateur. Mais l'effet de mode lui semble bien s'estomper.