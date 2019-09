Le Dual SIM mixte, physique et eSIM, débarque sur les Pixels 3a avec Android 10

© Pierre Crochart pour Clubic

Une fonctionnalité utile, entre autres, pour les professionnels

Quelques problèmes de jeunesse pour le DSDS sur Android 10

Lepermet d'utiliser: l'une est, insérée dans l'appareil, l'autre estet fonctionne grâce à la technologie. À travers cette fonctionnalité, il est possible de passer facilement d'une SIM à l'autre.Si seulement l'une des deux cartes peut être active pour la data, le DSDS permet aux utilisateurs d'Android 10 (du moins ceux utilisant des Pixel 3a et Pixel 3a XL) de. Une solution efficace, notamment pour les professionnels désireux de passer leurs appels personnels et professionnels depuis, mais en utilisantComme le précise, il est ainsi possible de configurer despour passer des appels ou envoyer des SMS depuis une SIM plutôt que l'autre, mais il est aussi possible de. Configurer la chose nécessite un tour dans les réglages, sous l'onglet. La mentioncorrespond alors à la SIM ayant été utilisée en premier sur le téléphone.Cette nouveauté vient cependant avec, certainement vouées à être corrigées avec le temps. Google indique par exemple que «», ce qui mènerait à des alertes par notifications faisant état de «» ou d'interruptions lors des appels. Enfin, et la chose est importante à préciser, cette nouveauté n'a d'intérêt que pour les utilisateurs engagés auprès d'un opérateur proposant l'En France, Orange et sa filiale Sosh proposent l'eSIM depuis quelques mois, faisant figure de pionniers dans l'Hexagone. SFR a par ailleurs indiqué qu'il comptait s'y mettre dans les prochains mois. Affaire à suivre, donc.Le DSDS est, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà en cours de déploiement avecsur Pixel 3a et 3a XL.