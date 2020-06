Chuwi Larkbox : un tout petit PC Celeron, de la taille d’un citron

Chuwi vient de révéler les caractéristiques techniques et le prix de son PC LarkBox. Il est considéré comme le plus petit PC 4K du monde.

Avec ses 127 grammes et des dimensions réduites (61 x 61 x 43 mm), le LarkBox peut se targuer de n’être pas plus gros qu’une pomme ou un citron.

Côté RAM, on constate que le LarkBox de 6 Go de mémoire DDR4 ! La capacité de stockage devrait atteindre 128 Go. À ce propos, le constructeur souhaite utiliser un SSD M.2 : en plus d’obtenir de meilleurs résultats, la taille est plus réduite qu’un SSD standard.