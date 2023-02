C'est fini, les likes sur Spotify ? Oui... et non, c'est mieux que ça

Vous aimez un morceau, un album ou une liste de lecture ? Le bouton « + » vous donne la possibilité de l'ajouter à votre bibliothèque en un clic, de la même manière que précédemment. Une coche verte vous confirme la bonne réussite de l'opération. Cela fonctionne également pour les épisodes de podcasts.

Vous pouvez maintenant cliquer à nouveau sur ce bouton pour ouvrir un nouveau menu qui vous permet de déposer le morceau ou l'album directement dans une playlist de votre choix. Plus besoin de retourner dans votre liste des « titres likés » pour ensuite faire un peu de rangement, Spotify vous propose avec son nouveau bouton + de le faire à la volée.

Le service de streaming explique avoir mené quelques recherches sur le comportement de ses abonnés et que ce nouveau bouton leur « a permis de gagner du temps et a donné aux utilisateurs la possibilité d'ajouter à plusieurs listes de lecture à la fois » et améliore la découverte de nouveaux artistes, en permettant aux auditeurs de retrouver facilement les morceaux, mais aussi les albums dont ils sont tirés, contrairement à un like.

Spotify indique que le bouton « + » apparaîtra dans les prochaines semaines à la fois dans son application de bureau, sur son service web ainsi que dans les applications iOS et Android.