Spotify Stations tire sa révérence de l'App Store et du Google Play Store

« Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être un utilisateur de Spotify Stations, l'application bêta que nous avons testée. Nous avons décidé de ne pas prolonger le déploiement de cette expérience, et nous souhaitons vous informer qu'à compter du 16 mai 2022, l'application Stations et le player web ne seront plus disponibles. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours écouter vos stations préférées. En fait, en cliquant ici, vous pouvez facilement déplacer toutes vos stations préférées vers l'expérience Spotify principale et continuer à écouter ».