Qobuz lance sa nouvelle formule Duo, car la plus belle expérience est celle que l'on partage

À l'instar de toutes les offres proposées par Qobuz, les abonnés Duo auront accès en illimité, et en simultané donc, à un catalogue de plus de 70 millions de titres disponibles. Rappelons que Qobuz ne propose que des offres de type Hi-Res Audio, et que les deux formules d'abonnement Premier et Sublime sont disponibles en formule Solo et Famille, en plus de Duo.