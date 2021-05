Rockstar Games réalise son rêve de toujours et lance le label musical CircoLoco Records

Sam Houser, Président de Rockstar Games, avait par le passé confié que son vœu le plus cher était de travailler dans la musique, d'où le nom de son studio. Si depuis 1998 les choses n'ont pas évolué dans cette direction pour le légendaire studio, force est de constater que la musique fait partie intégrante des jeux qu'il a enfantés.

Plus récemment, Rockstar Games s'était inspiré gérant de boîtes de nuit dans GTA Online, avec la création d'espaces sociaux permettant de découvrir divers DJ et artistes musicaux en jeu. Désirant faire de ses ambitions les plus chères une réalité, le studio se lance dans le monde des labels musicaux avec CircoLoco Records, en partenariat avec la marque éponyme.

Ce tout nouveau label, aux influences dance et techno, fera ses débuts avec Monday Dreamin' Blue EP, dont la sortie est prévue le 4 juin. Ce premier album regroupera de nouveaux morceaux d'artistes comme notamment Dixon, qui avait eu droit à une tribune dans les boîtes de nuit de GTA Online. Un premier morceau de cet album, intitulé Lumartes, peut déjà être écouté via la source citée ci-dessous. Un nouvel album paraîtra chaque semaine, pour mener le 9 juillet à un album compilation appelé Monday Dreamin', en hommage aux fêtes organisées tous les lundis matin par CircoLoco depuis vingt ans.