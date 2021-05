Mass Effect Legendary Edition : EA offre (temporairement) l'OST et du contenu numérique bonus aux joueurs

La sortie de Mass Effect: Legendary Edition le 14 mai prochain approche à grands pas. EA multiplie donc les opérations de communication.

Aujourd'hui cela passe par un beau geste à destination des fans : la mise à disposition gratuite de toute l'OST de la trilogie (à laquelle s'ajoute un morceau exclusif à cette nouvelle édition, Resynthesis) et différents bonus numériques en anglais qui étaient précédemment proposés dans les éditions Deluxe de Mass Effect 2 et Mass Effect 3 (deux artbooks en PDF, deux BD numériques et une lithographie numérique du Normandy).

Le tout pèse 1,7 Go et n'est disponible en téléchargement que jusqu'au 31 mai prochain ou « jusqu'à ce que la capacité de téléchargement maximale soit atteinte ».

Pour récupérer tout ça, direction le site d'EA . Notez également que l'image en illustration de cet article a été créée à l'aide d'un outil fourni par EA pour générer son propre fond d'écran Mass Effect .