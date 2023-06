Sosh annonce enfin l'arrivée de la 5G ! Combien ça va coûter ?

Le premier opérateur français a bien dévoilé des offres compatibles 5G dès la fin d'année 2020, mais n'a pas daigné faire profiter les abonnés Sosh de ce nouveau réseau. Les choses se sont toutefois accélérées ces derniers mois après l'envoi d'un sondage pour interroger les clients sur leurs attentes à propos d'un futur forfait 5G.

Après plus de deux ans d'attente, le forfait 5G Sosh est enfin une réalité. L'opérateur mobile annonce ce jeudi 1er juin la mise à disposition d'une offre comprenant 140 Go de datas depuis la France et 25 Go depuis l’Europe. Les appels et SMS sont quant à eux, et bien entendu, illimités. Cette offre, sans engagement, est proposée à un prix de 20,99 euros et réservée aux nouveaux abonnés.