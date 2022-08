Fitbit officialise ses nouvelles montres connectées Sense 2, Inspire 3 et Versa 4

De son côté, la Sense 2 récupère toutes les fonctions de sa petite sœur et y ajoute le suivi du stress 24/7. Pour ça, elle utilise un nouveau capteur nommé « Body Response ». Si la première Fitbit Sense requérait des relevés manuels, ce n’est plus nécessaire sur la Sense 2 qui procède aux mesures en permanence. En cas de montée de stress, la smartwatch vous proposera automatiquement des exercices de respiration et de pleine conscience, à faire au poignet ou via l’application Fitbit. Bien entendu, le capteur ECG fait son retour afin de détecter d’éventuels problèmes de fibrillation auriculaire.

La Versa 4 et la Sense 2 offrent une autonomie de six jours environ, avec une recharge rapide permettant de récupérer une journée d’utilisation en seulement 12 minutes. Six mois de Fitbit Premium sont offerts pour l’achat de l'une des smartwatches, que vous soyez un nouveau membre ou un utilisateur habitué des produits de la marque américaine.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui. Comptez 229,95 euros pour la Versa 4 et 299,95 euros pour la Sense 2. Les livraisons seront lancées cet automne.