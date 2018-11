⚡ Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 à 18,51€ livré pour le Black Friday

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 vous permet pour une somme modique de surveiller en permanence votre activité physique. L'accessoire recueille le nombre de pas et vous donne le nombre de calories dépensées au fil de la journée ainsi que le rythme cardiaque. Il fonctionne à la fois sur iOS et Android via une application à télécharger sur les stores des deux plateformes. Le Mi Band 3 est étanche et fonctionne également à la piscine. Il peut enfin vous réveiller à l'heure opportune en vibrant doucement sur votre poignet, sans déranger votre conjoint.