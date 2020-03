Cet appareil photo 360° rappelle le neurolaser de Men In Black

Un appareil 360° façon neurolaser

Source : Wired

La nouvelle start-up Vecnos (soutenue par Ricoh) a officialisé sa toute première création, à savoir un petit appareil photo ultra-compact , capable de capturer des photos et vidéos à 360°, et dont l'ambition est de réinventer le selfie.Un objet qui rappelle évidemment le neurolaser de(ou une petite lampe de poche, c'est selon), et qui intègre en son sommet pas moins de quatre capteurs, dont un situé sur le dessus. Les boutons de contrôle viennent quant à eux se placer directement sous le pouce de l'utilisateur.Selon le P.-D.G. de Vecnos, Shu Ubukata : «L'appareil est destiné notamment aux créations à 360° sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. Disponibilité prévue pour 2020, sans plus de précision.