Test Roccat Burst Pro Air : la souris polyvalente et sans-fil idéale pour les joueurs ?

8

Les plus exigeants des utilisateurs pourront considérer que Roccat reste dans sa zone de confort avec une Burst Pro Air qui ne révolutionne pas le catalogue du constructeur allemand. Vous l’aurez compris, cette souris n’est pas vraiment à conseiller aux allergiques des LED… ou aux gauchers et sur certains points, elle peut sembler vieillissante : son capteur n’est pas le plus moderne et le taux d’interrogation se limite à 1 000 Hz.

Dans les faits, cela ne pose guère de problème et, au contraire, le capteur Pixart PAW3370 nous paraît constituer une valeur sure, sans mauvaise surprise. À l’usage, la souris est aussi précise qu’elle est confortable et ses dimensions contenues lui permettent de se plier à tous les caprices. Enfin, et c’est sans doute sa qualité principale : elle se connecte aussi bien en RF 2,4 GHz pour de meilleures performances qu’en Bluetooth, son autonomie ne déçoit pas et le filaire reste envisageable.