HyperX se lance dans l'écran gamer avec deux moniteurs plutôt inspirés

Avec ses deux tout premiers écrans PC, HyperX entend satisfaire tous les horizons de joueuses et joueurs. Comme leur nom l'indique, les Armada 25 et Armada 27 affichent respectivement une dalle IPS de 25" FHD (1920x1080) et de 27" QHD (2560x1440). Tous deux présentent un temps de réponse d'1 ms, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour l'Armada 25, contre 165 Hz pour l'Armada 27.