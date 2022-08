Chopin Max : le boîtier ultra-compact d'InWin prend un peu de poids

En revanche, InWin a revu la conception du boîtier et s'est arrangé pour qu'il soit possible d'augmenter la hauteur pour le ventirad. On passe donc de 43 mm sur les Chopin et Chopin Pro à 54 mm sur le Chopin Max. Bien sûr, cela ouvrira la voie à des solutions de refroidissement plus épaisses.