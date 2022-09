Anker annonce de nouveaux câbles USB aux plastiques biosourcés

Pour Anker, il s'agit ici d'une première étape, et la firme compte bien poursuivre cette éco-innovation pour l'industrie. Évidemment, les câbles biosourcés proposés par Anker offrent les mêmes caractéristiques qu'un câble plastique « standard », tant en ce qui concerne les performances que la fiabilité. La gamme est proposée en différents coloris, et deux tailles sont disponibles, à savoir 90 et 180 cm.