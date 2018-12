Vous pourriez bientôt diffuser de la musique grâce… à votre peau !

L'épiderme : studio d'enregistrement et salle de concert

Et le microphone dans tout ça ?

Non, ce n'est pas le nom du dernier lieu parisien à la mode et Radiohead n'est pas en train d'y enregistrer son prochain album ! Mais c'est bel et bien pour être appliqué sur l'épiderme que cette équipe internationale de scientifiques a créé cette nouvelle technologie portable, capable deConcrètement, il s'agit d'unetrès discrète, puisque transparente, extrêmement fine, elle est également suffisamment flexible pour s'adapter aux mouvements de la peau. Fabriqué à partir de nanofils d'argent intégrés sur une couche de polymère, ce dispositif est capable de conduire les signaux électriques ainsi que la chaleur et est par conséquent en mesure de capter et de restituer un signal sonore. Le haut-parleur, dont l'épaisseur est inférieure à 100 nanomètres, chauffe les fils d'argent présent dans la membrane dès qu'il capte un signal sonore. La température d'environ 33 °C agit sur la pression de l'air environnant et c'est ce changement de pression que détectent nos tympans.L'objectif de l'équipe de chercheur n'est pas de mettre au point un nouveau produit pour ceux qui ont la fâcheuse tendance d'oublier leur paire d'écouteurs un peu partout, cette « peau intelligente » a d'abord été créée pour aider les malentendants, mais d'autres usages pourraient lui être trouvés à l'avenir.Bien entendu, ce haut-parleur ne peut pas restituer un signal sonore de grande qualité, impossible d'écouter les Symphonies Parisiennes de Haydn en format Lossless ! Mais c'est la prochaine étape pour les chercheurs, qui comptent bien en améliorer la qualité et la puissance sonore.Si ces nanomembranes peuvent restituer une onde sonore alors elles peuvent également l'enregistrer ? Eh bien oui, la nanomembrane est également capable de convertir ses ondes en signal électrique, ce qui est finalement l'exact inverse d'un haut-parleur. Ce nouveau genre de microphone peut même reproduire le son enregistré sur un smartphone. L'équipe a d'ailleurs réalisé une série de tests concluants (98 % de réussite) en demandant à 4 personnes de déverrouiller un smartphone à l'aide de la reconnaissance vocale, en enregistrant leur voix via ... leur peau !Voici une petite vidéo de démonstration, attention aux oreilles !