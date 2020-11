EZIclean® : des aspirateurs robots performants, accessibles et conçus en France

Cette gamme de produits est une évolution des précédents modèles qui embarque en plus le système CAMERASLAM, un dispositif de navigation plus précis. Pour se déplacer plus efficacement dans la maison, les aspirateurs robot sont équipés d'une caméra capable d'enregistrer plus de 310 000 points d'information par seconde. Ils peuvent ainsi analyser plus finement la dispostion des meubles et des différents éléments qui composent votre intérieur et s'adapter en conséquence en optimisant leur temps de parcours.