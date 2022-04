Offre choc sur les PC Honor Magicbook : jusqu’à 200 euros de réduction immédiate

Pour en revenir à ses caractéristiques principales, sachez que le MagicBook 16 est proposé avec la toute dernière version de Windows 11 préinstallée. Doté d'un écran Full HD de 16,1", il est capable d'utiliser une fréquence d'affichage de 144Hz, afin d'offrir une fluidité sans faille à l'écran.

Une telle vitesse est rendue possible par la présence du nouveau processeur AMD Ryzen 5 5600H dont la fréquence maximum est de 4,2GHz. Il dispose de 6 cœurs et 12 threads et propose les services de sa puce graphique AMD Radeon Graphics intégrée. Pour exécuter vos programmes, logiciels et jeux vous pouvez compter sur 16 Go de mémoire DDR4. Et niveau stockage, vous avez droit à un SSD M.2 de 512 Go.

Il est doté de plusieurs ports pour les périphériques externes, mais également d'une webcam intégrée juste au-dessus de l'écran, très discrète, capable de filmer en 720p. Il y a également un micro présent afin d'assurer le son lors de vos appels ou visio. Pour le reste, il est doté d'un capteur d'empreinte pour le déverrouillage, de deux ports USB-C pour le transfert de données et la charge, d'un port HDMI et de deux USB 3.2 (USB-A). Et bien sûr vous pouvez compter sur une connexion WiFi et Bluetooth pour ce qui est du sans fil.