IFA : le Honor 70 se veut le spécialiste de la vidéo, épaulé par un tout nouveau capteur Sony

À l'intérieur, un processeur Snapdragon 778G Plus et 8 Go de mémoire vive alimentent l'appareil, ainsi qu'une batterie de 4 800 mAh, compatible avec la charge rapide SuperCharge 66 W, qui permet de recharger intégralement le smartphone en 45 minutes. L'appareil est aussi compatible avec la 5G et Android 12 est livré avec l'appareil.

L'Honor 70 sera disponible dès le 2 septembre 2022 en trois coloris Crystal Silver, Emerald Green et Midnight Black. Comptez 549 euros pour la version 128 Go et 599 euros pour la version intégrant 256 Go de stockage.