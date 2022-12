Tokyo rend les panneaux solaires obligatoires sur les nouvelles maisons

L'objectif est de réduire les émissions carbone des logements, en remplaçant l'électricité produite par les centrales thermiques par celle des panneaux solaires. Tokyo a pour objectif de réduire de 50 % ses émissions à l'horizon 2050 par rapport aux niveaux enregistrés en 2000.

Cette décision s'intègre par ailleurs dans le cadre des ambitions nationales. En effet, le Japon, cinquième émetteur mondial de dioxyde de carbone, a relevé ses objectifs de production d'énergie renouvelable. Le pays du soleil levant a ainsi passé de 22-24 % à 36-38 % la part que devrait prendre le renouvelable dans sa production énergétique en 2030.

La situation internationale a aussi joué un rôle dans cette résolution. « En plus de la crise climatique mondiale actuelle, nous sommes confrontés à une crise énergétique du fait de la guerre russo-ukrainienne qui se prolonge » a ainsi souligné Risako Narikiyo, membre du même parti que la gouverneure, le Tomin First no Kai.