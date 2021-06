Soldes d'été : la brosse à dents Y-Brush cartonne avec son prix cassé

C'est assurément une bonne affaire pour celles et ceux désireux d'opter pour une nouvelle méthode afin de parfaire leur hygiène bucco-dentaire ou encore les plus pressés d'entre vous. La solution de lavage de dents Y-Brush est ainsi proposée dans un Pack Summer à seulement 109€ au lieu de 139€ sur le site du fabriquant . Avec une réduction d'environ 22%, vous auriez tort de vous en priver. En plus, celle-ci a été mise au point durant 4 ans par une start-up lyonnaise et est fabriquée en France. Cocorico !

Mais au fait, quel est le contenu de pack summer ? Pour ce prix, vous obtiendrez un manche, une brosse, un câble USB, un support de rangement, un adaptateur et un accès à un programme d'accompagnement. Il faut néanmoins préciser qu'Y-Brush n'est pas une technologie de lavage de dents comme les autres. Le concept de la firme française est de proposer un nettoyage non pas par frottement des dents, mais par vibration. Equipée de 35 000 filaments en nylon, la brosse Y-Brush se focalise majoritairement sur la plaque dentaire se formant entre les gencives et les dents en un temps record.

Avec 3 modes de brossage proposés par arcade, vous pourrez ainsi obtenir un nettoyage avec le mode doux en 15 secondes, le mode standard en 10 secondes et le mode intensif en 5 secondes. Adieu les 3 minutes de brossage recommandées avec des brosses à dents classiques, même les plus pressés prendront leur pied.