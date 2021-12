Facebook Portal est en promotion pour Noël, la chaleur des fêtes en famille même à distance

Pour amuser les enfants, Facebook Portal propose de nombreux filtres, stickers à utiliser durant ses appels Messenger. Vous pourrez les affubler de masques tirés des plus prestigieuses licences comme Disney, Marvel et bien d’autres, avec en plus des effets spéciaux et de la musique. La fonction "Raconte-moi une histoire" permet de lire des contes pré-enregistrés dans Portal avec toute une série d’animation. Il devient alors possible de narrer une histoire pour accompagner vos enfants sur le chemin du sommeil, et ce même à distance.