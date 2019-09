Anker dévoile 6 nouvelles paires d'écouteurs sans fil, dont plusieurs modèles haut de gamme

Les Soundcore Liberty Pro 2, nouveaux écouteurs stars de la marque

La gamme Spirit, moins onéreuse

Source : The Verge.

Le fabricant chinois, spécialisé dans les ustensiles pour smartphones et en particulier les batteries externes, présente une nouvelle gamme compétitive d'écouteurs sans fil.Tout ces nouveaux modèles supporteront le chargement rapide par USB-C et, fait notable, la plupart coûtent moins de 100 dollars.Les stars de ce line-up sont les nouveaux Soundcore Liberty Pro 2 et Liberty Air 2. Le Pro 2 est le premier modèle véritablement premium de la marque et coûte 149 dollars. Anker affirme que son nouveau bébé sera doté d'une «» permettant à son produit d'atteindre des sons «» par les autres entreprises. Anker promet par ailleurs une batterie allant jusqu'à 8 heures.Une appli permettra également de customiser l'appareil en fonction du type de son que l'on écoute. À voir si ce nouveau produit, alléchant sur le papier autant que dans sa vidéo de présentation , tient toutes ses promesses auditives.On trouve ensuite le Liberty Air 2 et le Liberty 2 à 99 dollars. Avec une batterie de sept heures maximum, ce modèle plus traditionnel reprend le style des AirPods et sera également accompagné d'un réducteur de bruit. Le modèle Air 2 sera aussi accompagné d'un boîtier de rechargement sans fil.Viennent ensuite les trois nouveaux modèles de la gamme Spirit. Le Spirit 2 coûtera 50 dollars, 80 dollars pour le Spirit Dot 2 et 100 dollars pour le Spirit X2. Ce dernier modèle est expressément destiné aux sportifs à la recherche d'un équipement sonore léger et fiable.Tous ces nouveaux écouteurs sera vendu sur Amazon à partir du mois d'octobre.