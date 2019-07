Sony dévoile ses WF-1000XM3, des intras sans-fil à annulation active de bruit

De nouveaux WF-1000XM3 chez Sony

Autonomie et liaison Bluetooth

Prix et disponibilité

Source : Techradar

De nouveaux écouteurs sans-fil « nouvelle génération », avec une technologie à double capteur de bruit et une autonomie digne de ce nom.Avec ses nouveauxpromet un son haut de gamme au format nomade. Ces écouteurs sans-fil sont équipés du processeur QN1e, auquel vient se greffer une technologie à double capteur de bruit.Côté fonctionnement, un microphone extérieur et un microphone intérieur placés à la surface des écouteursafin de le transmettre au processeur de réduction de bruit HD QN1e dédié. Ce dernier prend alors le relais et créepour neutraliser les bruits de fond gênants.En ce qui concerne la qualité audio, la marque indique que la technologie Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) convertit et améliore les fichiers musicaux numériques compressés comme les MP3, tandis que le processeur assure le traitement du signal audio 24 bits. Sans oublier la combinaison du DAC avec la fonction d'amplification.Côté autonomie, Sony assure une écoute, avec la fonction de réduction de bruit activée, en prenant en compte la double fonction du boîtier servant également de chargeur pour booster la batterie lors de déplacements.Les écouteurs proposent aussi une fonction de charge rapide et seulement 10 minutes de charge assurent ainsi jusqu'à 90 minutes d'autonomie.Les écouteurs sont également munis d', assurant une meilleure transmission du signal, pour une connexion plus stable et une latence améliorée. Ceci dans le but d'éviter tout décalage entre le son et l'image lors du visionnage d'un contenu vidéo. À noter que les Sony WF-1000XM3 sont également annoncés comme «».Les nouveaux écouteurs Sony WF-1000XM3 sont disponibles dès à présent au. Des écouteurs livrés avec quatre tailles d'embouts hybrides et trois tailles d'embouts en mousse triple confort.