Pioneer dévoile les E8, des écouteurs intra-auriculaires wireless

Des écouteurs sans-fil aussi chez Pioneer

Le groupe Pioneer n'est pas peu fier d'annoncer ses nouveaux écouteurs E8, un nouveau casque "" précise le constructeur, puisqu'aucun câble ne vient relier l'écouteur gauche à l'écouteur droit. Des écouteurs qui embarquent des haut-parleurs de 6 mm, avec une construction de type ", qui utilise un angle étudié pour aligner parfaitement le haut-parleur et la tuyère au conduit auditif.Pionner précise que ses E8 sont résistants à l'eau (IPX5) qui vous permettra de les laver sous un robinet pour retirer tous les résidus après votre séance de sport. Ils incluent des embouts laissant filtrer les bruits environnants pour demeurer en sécurité lors des séances extérieures. Pioneer annonce une autonomie de 3 heures, avec un étui de rangement et de transport qui intègre deux cycles de charge complets, étendant de fait l'autonomie jusqu'à neuf heures.A noter la disponibilité d'unepour Android, qui lit les notifications comme les e-mails, SMS et messages. Pratique lorsque l'on ne peut pas accéder à son téléphone durant ses exercices.