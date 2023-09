Jabra dévoile ses écouteurs haut de gamme les plus résistants de son catalogue

Ce n'est pas parce qu'ils sont solides, qu'il faudra faire des compromis sur la qualité audio pour autant. Leurs prédécesseurs, les Elite 4 Active et Elite 5, étaient dotés d'une réduction de bruit adaptative peu convaincante. Jabra a fait progresser cet aspect, et celle-ci est désormais plus puissante et efficace. Ils prennent en charge également l'audio spatial, ce qui est un vrai plus en cas de visionnage d'un film ou de simple écoute musicale. L'autonomie de la batterie est très satisfaisante également, puisqu'ils sont capables de tenir 8 heures en écoute continue. Rechargés grâce au boîtier, leur autonomie totale est de 32 h.