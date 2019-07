La Russie veut armer ses mini-drones de terrain... et ça ne fait pas vraiment rêver

© DJI

Une technologie qui pourrait voir le jour... ou pas

La robotique va bientôt être encore plus présente sur les champs de bataille

Source : Engadget

Des bombes miniatures seraient déjà en cours de développement, selon le Ministère de le Défense Russe.Le Ministère de la Défense a déclaré que les «» qui pourrait équiper lesétaient d'ores et déjà en cours de développement. Cependant, ni calendrier ni détail n'ont été dévoilé.Toujours est-il que lapourrait fournir un effort afin d'arriver au déploiement de ces, car ils seraient unepour leurs équipements.Équipés de ces drones armés, les militaires russes pourraient être confrontés à de. Tout d'abord, l'efficacité, qui peut être quitte ou double.D'une part, les drones sont en mesure de se déplacer rapidement maisouD'autre part, ils peuvent s'avérerà anticiper pour les adversaires ou simplement quand ces derniersNéanmoins, avec le développement de cette nouvelle façon d'utiliser les drones, nul doute que le rôle de la robotique devrait prendre de plus en plus de place sur la zone de combat.