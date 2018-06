Le drone DJI Mavic Pro à 749 euros

Une sacrée ristourne

Un drone au top

Modifié le 05/06/2018 à 14h31

Une fois encore, c'est chez Cdiscount que nous sommes allés fureter afin de trouver cette bonne affaire. Levoit en effet son prix passer de 1199 euros à 749 euros le temps d'une belle promotion.En optant pour ce drone, vous réaliserez une économie de 449 euros, soit près de 38% du prix initial. Une très jolie ristourne pour ce drone haut de gamme. Vendu et expédié directement par Cdiscount, le DJI Mavic Pro bénéficie aussi de frais de ports offerts, et vous pourrez le payer en plusieurs fois sous réserve d'éligibilité.Contrairement au RYZE Tello dont nous vous parlions hier, leest loin d'être un poids plume avec ses 734 grammes sur la balance. Il embarque cependant une caméra 4K à 12 millions de pixels capable de capturer des vidéos en 3840 par 2160 jusqu'à 30 images par seconde. Elle est de plus stabilisée sur 3 axes, pour des images stables même en mouvement.Grâce à sa batterie, le DJI Mavic Pro possède une autonomie de près de 27 minutes, et il est capable d'atteindre les 64 Km/h en mode sport. Il dispose en outre d'une portée effective de plus de 1000 m, ce qui vous permettra de réaliser des prises de vues spectaculaires.