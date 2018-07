Le drone DJI Mavic Air à 661€ contre 849€

Une vente flash à ne pas manquer

Un drone pensé pour l'image

Et c'est chez Gearbest que vous devrez aller pour profiter de cette offre intéressante qui fait baisser le prix de ce drone de près de 23%. Afin de profiter de ce DJI Mavic Air à 661 euros, vous devrez utiliser le code IT$THRCairs lors de la validation de votre panier. Heureusement, les frais de ports sont offerts !Attention toutefois, car cette offre est limitée en temps et en quantité.Le DJI Mavic Air, comme son nom le laisse supposer, est un drone qui a été créé pour un but et un seul : capturer des images aériennes. C'est pourquoi il embarque une caméra stabilisée sur 3 axes capable de capturer des vidéo en 4k à 30 images par seconde. Son objectif grand angle lui permet aussi de prendre des images panoramiques à 180°, et la caméra gère aussi bien la HDR, que la VR ou les ralentis (jusqu'à 120 images par secondes en FullHD).Ce drone bénéficie aussi de tout le savoir-faire de DJI en offrant un faible encombrement (grâce à une structure pliable intelligente), une très bonne autonomie en vol avec près de 20 minutes, et une simplicité d'utilisation hors-pair.