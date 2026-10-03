Quant à l’IA conversationnelle, la science commence à la jauger. Une étude d’Oxford publiée dans Nature Medicine a comparé des personnes aidées par un assistant IA généraliste à d’autres faisant une recherche classique : les premières n’ont pas pris de meilleures décisions de santé. Elle ne portait pas en particulier sur les coachs des montres, mais elle rappelle qu’ajouter une IA ne suffit pas à mieux décider. Note de service importante : ne faites pas confiance à une IA lorsqu’il s’agit de votre santé. ChatGPT n’est, et ne sera jamais, votre médecin.

Un coach IA a tout de même sa place quand on en connaît les limites : trente jours de mesures et d’analyses automatiques valent mieux qu’une impression vague quand on pousse la porte d’un cabinet médical, et repérer une tendance de fond reste précieux. Mon score n’avait peut-être pas tort sur ma nuit. C’est l’importance que je lui ai donnée qui l’était.

Quand une intelligence artificielle interprète nos données, la tentation est grande de lui déléguer jusqu’à notre ressenti. Ce matin-là, la vraie question n’était pas de savoir si l’algorithme avait raison, mais pourquoi je lui laissais le dernier mot.