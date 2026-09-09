Les Series 12 et Ultra 4 embarquent un nouveau système de mesure de la santé. Les électrodes ont été revues au dos du boîtier pour fiabiliser les ECG, et les LED vertes, plus grosses et plus efficaces, captent mieux le flux sanguin. Surtout, la cadence explose : la fréquence cardiaque est relevée toutes les 5 secondes, 60 fois plus souvent qu'avant, et la variabilité cardiaque toutes les 5 minutes, soit 24 fois plus. Des données plus fines, et surtout beaucoup plus nombreuses.

La gamme Apple Watch accueille aussi une nouvelle fonction Préparation intégrée à Signes Vitaux, qui veut vous offrir une vue plus compréhensible de vos données de santé. Elle vous indiquera votre état de forme en fonction de vos données santé, de votre score de sommeil ou de votre exercice passé, et vous avertira si vous pouvez faire un gros effort ou privilégier le repos pour aujourd'hui. Apple était dépassée par des concurrents comme Whoop, Oura ou des apps tierces comme Bevel, bien plus accessibles pour analyser et résumer l'ensemble des données recueillies par la tocante. L'application Santé d'iOS s'offre un nouveau design pour l'occasion, qui semble bien plus lisible qu'aujourd'hui.