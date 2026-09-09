Apple renouvelle ses gammes de montres connectées avec l'Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4. Deux mises à jour mineures en apparence, mais qui cachent d'importantes avancées matérielles et logicielles.
C'était une première keynote de rentrée chargée pour John Ternus, le nouveau patron d'Apple. Les iPhone 18 Pro bien sur, l'iPhone Ultra, le premier pliant de la marque, mais aussi une nouvelle collection d'Apple Watch avec la Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4. Calmons les ardeurs tout de suite : 2026 ne sera pas l'année durant laquelle le constructeur californien va renverser la table avec ses montres connectées. Apple propose une nouvelle fois des itérations de ses modèles précédents, mais avec bien plus de nouveautés sous le capot que la génération précédente, qui nous avait déçu de ce côté.
Apple Watch Series 12 : un vrai nouveau processeur, et un suivi continu de l'activité cardiaque
L'Apple Watch Series 12 ne bouge pas d'un iota cette année, et est toujours proposée en deux tailles : 42 et 46 mm. Vous serez toutefois heureux d'apprendre que la version céramique fait son grand retour cette année, ainsi que l'apparition d'un coloris Bronze sur le modèle aluminium. La première nouveauté, et non des moindres, est la présence du SiP S11, une vraie nouvelle puce alors qu'Apple avait recyclé le S10 de 2024 sur la Series 11.
Les Series 12 et Ultra 4 embarquent un nouveau système de mesure de la santé. Les électrodes ont été revues au dos du boîtier pour fiabiliser les ECG, et les LED vertes, plus grosses et plus efficaces, captent mieux le flux sanguin. Surtout, la cadence explose : la fréquence cardiaque est relevée toutes les 5 secondes, 60 fois plus souvent qu'avant, et la variabilité cardiaque toutes les 5 minutes, soit 24 fois plus. Des données plus fines, et surtout beaucoup plus nombreuses.
La gamme Apple Watch accueille aussi une nouvelle fonction Préparation intégrée à Signes Vitaux, qui veut vous offrir une vue plus compréhensible de vos données de santé. Elle vous indiquera votre état de forme en fonction de vos données santé, de votre score de sommeil ou de votre exercice passé, et vous avertira si vous pouvez faire un gros effort ou privilégier le repos pour aujourd'hui. Apple était dépassée par des concurrents comme Whoop, Oura ou des apps tierces comme Bevel, bien plus accessibles pour analyser et résumer l'ensemble des données recueillies par la tocante. L'application Santé d'iOS s'offre un nouveau design pour l'occasion, qui semble bien plus lisible qu'aujourd'hui.
Le micro de la montre au service d'un résumé de vos journées
Résumé Siri est la vraie surprise de cette génération, et elle ne tient pas dans une fiche technique. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 sont capables de générer un récapitulatif quotidien de ce que vous avez fait, en s'appuyant sur le microphone, le GPS et les autres capteurs du boîtier. La montre écoute donc passivement ce qui se passe autour de votre poignet, et en tire un résumé de votre journée qui peut inclure les conversations qui se sont tenues à portée.
Apple a manifestement anticipé le mouvement de recul que provoque une telle phrase. La fonction est optionnelle, elle s'active sur décision de l'utilisateur, et peut être limitée à certains lieux plutôt que laissée en veille permanente du matin au soir. Surtout, la firme assure qu'aucun enregistrement audio n'est conservé et qu'aucune transcription des échanges n'est consultable : les échantillons sonores sont traités par les nouveaux processeurs, puis oubliés. Les résumés, eux, atterrissent dans l'application Siri. On a hâte de pouvoir mettre à l'épreuve cette nouvelle fonction en conditions réelles.
Ceci posé, là où les pendentifs IA se multiplient depuis deux ans sans vraiment trouver leur public, Apple installe avec le résumé Siri la même idée sur un objet que des dizaines de millions de personnes portent déjà toute la journée. Le pari est habile. Reste à savoir si le grand public a envie que sa montre écoute ses déjeuners.
Apple présente aussi Live Rewind, une fonction permettant de revoir une conversation enregistrée par la montre quinze secondes auparavant (et pas une de plus).
Apple Watch Ultra 4 : pas encore le grand soir mais des améliorations bienvenues
Certaines rumeurs avaient bruissé quant à un renouvellement complet de l'Apple Watch Ultra cette année. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois, mais cette nouvelle version n'est clairement pas dénuée d'intérêt.
L'Apple Watch Ultra 4 embarque tout d'abord toutes les nouveautés matérielles de l'Apple Watch Series 12, à savoir le SIP S11, le nouveau capteur cardiaque, ainsi que les nouveautés logicielles exclusives à cette génération. Avec l'arrivée de Siri AI cette année, cette nouvelle génération semble davantage un speed bump nécessaire pour les fonctions IA déployées et à venir.
On peut tout de même noter la nouvelle batterie, avec plus de deux jours d'autonomie annoncées (50 heures).
Prix et disponibilité
Surprise : malgré l'augmentation du prix de la RAM, les tarifs de l'Apple Watch ne bougent pas d'un iota. L'Apple Watch Series 12 démarre à 399$ aux Etats-Unis. Même chose pour l'Apple Watch Ultra 4, disponible dans une unique version 47 mm 5G à 899€.
Les précommandes démarrent dès aujourd'hui, livraison le 18 septembre.